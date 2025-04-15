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سياسة ١٥ / ٠٤ / ٢٠٢٥ - ١٨:٣٥:٤٩

بمرسوم رئاسي... محسن إسماعيلي نائباً لرئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية والبرلمانية

عيّن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، محسن إسماعيلي نائبًا له في الشؤون الاستراتيجية والبرلمانية، مؤكّدًا في مرسوم التعيين على أهمية ترسيخ التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ورصد التطورات الكبرى، وتحقيق الأهداف الوطنية في إطار الدستور وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية.