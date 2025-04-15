بمرسوم رئاسي... محسن إسماعيلي نائباً لرئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية والبرلمانية
عيّن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، محسن إسماعيلي نائبًا له في الشؤون الاستراتيجية والبرلمانية، مؤكّدًا في مرسوم التعيين على أهمية ترسيخ التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ورصد التطورات الكبرى، وتحقيق الأهداف الوطنية في إطار الدستور وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية.
وورد في مرسوم تعيين محسن إسماعيلي نائبًا لرئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية والبرلمانية، ان المتوقع منه، "من خلال اعتماد سياسات وخطط استراتيجية مناسبة والتفاعل الفعال والبنّاء مع مجلس الشورى الإسلامي، ايلاء أقصى درجات الاهتمام لتنظيم وتعزيز العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والحرص على رصد وعكس التطورات المحلية والدولية الرئيسية ومدى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في الدستور ووثيقة الرؤية والسياسات العامة التي أقرها قائد الثورة الاسلامية (مد ظله العالي)."