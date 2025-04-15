الخارجية الإيرانية: الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا ستعقد بسلطنة عمان

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية الإيرانية إسماعيل باقي: “من المقرر أن تعقد الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط في 19 أبريل المقبل”.

ونفى بقائي التكهنات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن نقل مكان انعقاد الجولة الثانية من هذه المفاوضات، مشدداً على أن “بعد المشاورات التي أُجريت، تقرر أن تظل مسقط هي الدولة المضيفة لهذه الجولة من المفاوضات”.

وعقد ممثلون من الولايات المتحدة وإيران اجتماعا في عُمان اليوم 12 أبريل، لبحث سبل حل الأزمة النووية.

ووصف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف المفاوضات مع إيران بأنها إيجابية وبناءة.

في وقت سابق، أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أن المفاوضات بين ممثلي إيران والولايات المتحدة بشأن تسوية برنامج طهران النووي جرت في أجواء بناءة.

بدوره أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الجولة الثانية التالية من المفاوضات بين طهران وواشنطن ستعقد في 19 أبريل في عُمان على نفس المستوى.

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