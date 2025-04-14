غروسي سیزور إيران الأربعاء

وأضاف غريب آبادي اليوم الاثنين: إن هذه الزيارة تأتي في إطار التفاعل والتعاون المستمر بين الجانبين.

وفي وقت سابق، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية ردا على سؤال حول القضايا التي ستناقش خلال الزيارة المقبلة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران: "يجب أن نذكر جزئين: الجزء الأول يتعلق بعلاقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الوكالة، والجزء الآخر يتعلق بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. إن علاقاتنا مع الوكالة محددة على أساس لوائح الضمانات ومعاهدة منع الانتشار النووي، وفي إطار المعايير الفنية والقانونية، لدينا نظام مراقبة محدد يجب علينا تسهيله، ويتم تنفيذه من قبل الوكالة وفقا لخطة وجدول زمني محددين".

وتابع: ليست لدينا مشكلة مع الوكالة. علاقاتنا روتينية ومنظمة تماما وفي إطار قانوني. لكن ما يستحق النظر إليه هو دخول المدير العام للوكالة في المناقشات السياسية. لقد أكدنا ونكرر دائما أن المدير العام للوكالة لا ينبغي أن يدخل في المناقشات السياسية، لأن هذا الموضوع خارج نطاق مهامه الفنية والقانونية.

وفيما يتعلق بزيارة غروسي إلى إيران، قال إسلامي: "تمت الموافقة على طلب السفر ومن المتوقع أن يكون تاريخه المحتمل هو نهاية الشهر الجاري (20 آذار/مارس). ولكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن مواضيع البحث. وبمجرد أن يقوم سفيرنا لدى الوكالة بإجراء المناقشات اللازمة ويتم تحديد الإطار المحتوى للرحلة، فإن رحلته ستتم رسميا.

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