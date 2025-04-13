قطر تؤكد دعمها للمفاوضات الإيرانية الأميركية وترحب بمواصلة الحوار
أعرب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عن دعم بلاده لمسار المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، مؤكداً ترحيب الدوحة بنتائج الجولة الأولى واستعدادها لتسهيل استمرارها.
جاء ذلك في اتصال هاتفي لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، مساء الأحد، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.
وفي معرض شرحه لمسار الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، أكد وزير الخارجية الايراني عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استخدام كافة القدرات الدبلوماسية لحل القضايا.
ورحب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بنتائج الجولة الأولى من المفاوضات الإيرانية الأميركية، مؤكداً استعداد بلاده لدعم هذه العملية.