عراقجي يقدم تقريرا شاملا للحكومة عن المفاوضات غير المباشرة مع أميركا

وفي هذا الاجتماع، طرح أعضاء مجلس الوزراء مختلف المواضيع والقضايا المتعلقة بالأجهزة التنفيذية في البلاد.

كما قدم عراقجي تقريرا شاملا حول الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية التي استضافتها سلطنة عمان.

وعبر رئيس وأعضاء الحكومة عن امتنانهم لقائد الثورة الإسلامية للسماح ببدء هذه المفاوضات، وأشادوا بجهود ومتابعة وزير الخارجية في هذا الصدد.

وعقب الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على عدد من اللوائح التنفيذية المتعلقة بخطة التنمية الوطنية السابعة.

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