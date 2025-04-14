في اتصال هاتفي مع عراقجي.. وزير خارجية الإمارات يأمل بنتائج إيجابية للمفاوضات الإيرانية الأميركية

واطلع وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى الاحد، على المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط.

وأشاد وزير الخارجية الإماراتي بإيران لالتزامها بالدبلوماسية ودخولها في حوار غير مباشر مع الولايات المتحدة، معربا عن أمله في أن تفضي هذه العملية إلى نتائج إيجابية للمنطقة.

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