ختام الجولة الاولى من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في مسقط

وجاء في منشور على حساب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في تلغرام مايلي:

انتهت قبل دقائق المحادثات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن قضية رفع العقوبات والموضوع النووي

في هذه المحادثات التي جرت بوساطة سلطنة عمان، تبادل السيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وستيف ويتكوف الممثل الخاص لرئيس الولايات المتحدة للشرق الأوسط، مواقف حكومتيهما بشأن القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني ورفع العقوبات غير القانونية المفروضة على إيران من خلال وزير خارجية سلطنة عمان، في أجواء بناءة قائمة على الاحترام المتبادل.

واتفق الطرفان على أن تستمر هذه المحادثات في الأسبوع المقبل.

يُشار إلى أنه بعد انتهاء أكثر من ساعتين ونصف من المفاوضات غير المباشرة، تحدث رئيسا الوفدين الإيراني والأمريكي لبضع دقائق بحضور وزير الخارجية العماني أثناء مغادرتهما مکان المفاوضات.

endNewsMessage1