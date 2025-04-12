متحدث الخارجية الإيرانية: لانتوقع إجراء مباحثات طويلة مع أمريكا في مسقط

وقال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في تصريحات صحفية اليوم، إن هدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية واضح للغاية، والمتمثل في تأمين المصالح الوطنية للشعب الإيراني، مؤكدًا أن بلاده لا تمتلك سوى هذا الهدف.

وأشار إلى أن إيران تمنح فرصة حقيقية وصادقة للمسار الدبلوماسي، إيمانًا منها بأهمية الحوار كوسيلة لحل الخلافات، موضحًا أن التركيز ينصب حالياً على محورين: التقدم في القضية النووية من جهة، ورفع العقوبات من جهة أخرى، وهو الأمر الذي تعتبره طهران أولوية قصوى.

وأضاف بقائي أن إيران أثبتت خلال العقود الماضية التزامها العملي بالدبلوماسية، خصوصًا في الملف النووي، حيث أظهرت على مدى العقدين الماضيين استعدادها المستمر للتفاوض والتفاهم.

وأكد أن الجميع يدرك جيدًا سوابق إيران في هذا المجال، ولا حاجة لتكرارها الآن، مضيفًا أن هذه الجولة من المحادثات تُظهر بوضوح إصرار إيران على استخدام أدوات دبلوماسية لحماية مصالحها الوطنية.

وأوضح بقائي أن ما يجري حاليًا يمثل فرصة واختبارًا حقيقيًا للطرف الآخر من أجل إظهار مدى جديته ونواياه الفعلية، مضيفًا: "اليوم هو يوم مهم ومفصلي، وعلى الطرف المقابل أن يقدّر النهج البنّاء والمسؤول الذي تتبعه إيران".

وختم بقائي تصريحاته بالقول: "نحن في بداية الطريق، ومن الطبيعي أن يقوم الطرفان في هذه المرحلة بتبادل المواقف الأساسية من خلال الوسيط العُماني، لذا لا نتوقع أن تكون هذه الجولة من المفاوضات طويلة".

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