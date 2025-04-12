بدء المفاوضات غيرالمباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط

ويقود وزير الخارجية سيد عباس عراقجي الوفد الايراني المفاوض الى سلطنة عمان، بينما يراس ممثل الرئيس الامريكي استيف ويتكوف، وفد بلاده للمشاركة في هذه المفاوضات غير المباشرة.

ووصل عراقجي، صباح اليوم السبت، إلى العاصمة العمانية مسقط، يرافقه المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني إسماعيل بقائي، وكل من مساعد الوزير للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، والشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي.

والتقى وزير الخارجية الايراني في مسقط اليوم، نظيره العماني بدر الدين البوسعيدي، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الترتيبات الخاصة بإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة الامريكية.

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