بغداد: نأمل أن تؤدي مفاوضات طهران - واشنطن إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة

نقلاً عن الوكالة الرسمية العراقية (واع)، أعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها أن فؤاد حسين، وزير الخارجية، قد التقى يوم الجمعة في مقر إقامته في مدينة أنطاليا التركية بسعيد خطيب زاده، رئيس الوفد الإيراني في اجتماع الدبلوماسية في أنطاليا، حيث تم مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مجالات مختلفة.

وفي هذا اللقاء، رحب فؤاد حسين بالمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة التي ستُعقد اليوم السبت في عُمان، معربًا عن أمله في أن تسفر هذه المفاوضات عن نتائج إيجابية وتؤدي إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.

كما ناقش الطرفان التطورات الحالية في المنطقة، خاصة في سوريا ولبنان واليمن، وأكد وزير الخارجية العراقي على أهمية تعزيز الحوار والتعاون الإقليمي لحل المشكلات.

كما دعا سعيد خطيب زاده، في هذا اللقاء، فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، للمشاركة في مؤتمر حوارات طهران المقرر في الفترة من 16 إلى 19 مايو.

وصل اليوم السبت، عراقجي برفقة إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، و"مجيد تخت روانجي" نائب الشؤون السياسية، و"كاظم غريب آبادي" نائب الشؤون الدولية والقانونية، والمفاوضين الرئيسيين في مجال رفع العقوبات والملف النووي، بالإضافة إلى الخبراء المعنيين إلى مسقط، عُمان.

وأعلن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، صباح اليوم عن مغادرة الوفد الإيراني إلى عُمان، وكتب على شبكة "إكس": "فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ"، مع مجموعة من زملائنا الأكثر خبرة، نحن في طريقنا إلى مسقط ونعزم على استخدام جميع القدرات لحماية سيادة ومصالح إيران الوطنية.

وفي 7 أبريل 2025، ادعى دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، خلال لقائه مع بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، في البيت الأبيض أمام الصحفيين: "نحن نجري محادثات مع إيران. سيكون لدينا اجتماع كبير جدًا يوم السبت. الجميع متفقون على أن إبرام اتفاق هو الأولوية على الأمور البديهية، وهذا أمر واضح".

كما أعلن وزير الخارجية الإيراني على شبكة "إكس" أن الحوار غير المباشر بين إيران والولايات المتحدة سيبدأ يوم السبت في عُمان.

وكتب عراقجي: "ستلتقي إيران والولايات المتحدة يوم السبت في عُمان لإجراء محادثات غير مباشرة على مستوى كبار المسؤولين. هذه فرصة وأيضًا اختبار. الكرة في ملعب الأمريكيين".

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