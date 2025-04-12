انطلاق جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في عُمان؛.. عراقجي: هدفنا هو التوصل إلى اتفاق عادل ومشرف من موقف متساوٍ

وأضاف عباس عراقجي: "شاركنا بالجدية اللازمة، هدفنا هو التوصل إلى اتفاق عادل ومشرف من موقف متساوٍ. وإن كان الطرف الآخر أيضًا دخل من نفس الموقف، إن شاء الله ستكون هناك فرصة للتفاهم الأولي الذي يقود إلى طريق المفاوضات."

وتابع: "في هذا اللقاء سيتم توضيح العديد من القضايا الأساسية والجوهرية، ومن بين أمور أخرى، إذا كانت هناك إرادة كافية لدى الجانبين، فسوف نقرر أيضًا الجدول الزمني. ولكن لا يزال من المبكر جدًا الحديث عن هذا."

وأوضح عراقجي: "أما عن تفاصيل المفاوضات وكيفيتها، فهي نفسها كما تم الإعلان عنها مسبقًا، مما يعني أنها ستكون مفصلة وغير مباشرة. الأمر الواضح الآن هو أن المفاوضات غير مباشرة، وحسب رؤيتنا، تتعلق بالقضية النووية فقط."

وأكد وزير الخارجية الإيراني: "وسيتم ذلك بالإرادة اللازمة للتوصل إلى اتفاق يقوم على المساواة ويخدم المصالح الوطنية للشعب الإيراني."

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