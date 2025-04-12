عراقجي يصل إلى سلطنة عمان

وصل عراقجي، اليوم السبت 12 ابریل إلى العاصمة العمانية مسقط، برفقة المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي و مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية "مجيد تخت روانجي" و مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية "كاظم غريب آبادي".

وکتب بقائي، في حسابه علی منصة "ایکس":«فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ» تتجه مجموعة من زملائنا الأكثر خبرة، برفقة وزير الخارجية، إلى مسقط ونحن عازمون على استخدام كل قدراتنا لحماية قدرة إيران ومصالحها الوطنية.

يذكر ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ادعى أثناء تلقّيه ورئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، أسئلة من الصحافيين في البيت الأبيض، يوم الاثنين الماضي أن واشنطن تجري "مباحثات مباشرة" مع طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأن هذه المحادثات بدأت وستستمر السبت.

وأمل في أن يحالف النجاح المفاوضات مع إيران قال"أعتقد أنها ستصب في مصلحتها إذا ما نجحت"، لافتاً إلى أنه تم النقاش مع "إسرائيل" في الملف الإيراني والملف التجاري.

وکان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قد اعلن إن المفاوضات غير المباشرة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والولايات المتحدة ستبدأ اليوم السبت 12 ابریل 2025 في سلطنة عمان.

وكتب عراقجي على شبكة إكس للتواصل الاجتماعي فجر يوم الثلاثاء: ستلتقي إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان يوم السبت لإجراء مفاوضات غير مباشرة على مستوى كبار المسؤولين.

وتابع: "هذه فرصة واختبار أيضا. الكرة الآن في ملعب أمريكا.

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