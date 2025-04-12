وفد إيراني برئاسة عراقجي یغادر طهران إلى سلطنة عمان

وکتب بقائي، في حسابه علی منصة "ایکس":«فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ» تتجه مجموعة من زملائنا الأكثر خبرة، برفقة وزير الخارجية، إلى مسقط ونحن عازمون على استخدام كل قدراتنا لحماية قدرة إيران ومصالحها الوطنية.

يذكر ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ادعى أثناء تلقّيه ورئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، أسئلة من الصحافيين في البيت الأبيض، يوم الاثنين الماضي أن واشنطن تجري "مباحثات مباشرة" مع طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأن هذه المحادثات بدأت وستستمر السبت.

وأمل في أن يحالف النجاح المفاوضات مع إيران "وأعتقد أنها ستصب في مصلحتها إذا ما نجحت"، لافتاً إلى أنه تم النقاش مع "إسرائيل" في الملف الإيراني والملف التجاري.

واعلن وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي إن المفاوضات غير المباشرة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والولايات المتحدة ستبدأ اليوم السبت 12 ابریل 2025 في سلطنة عمان.

وكتب عراقجي على شبكة إكس للتواصل الاجتماعي فجر يوم الثلاثاء: ستلتقي إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان يوم السبت لإجراء مفاوضات غير مباشرة على مستوى كبار المسؤولين.

وتابع: "هذه فرصة واختبار أيضا. الكرة الآن في ملعب أمريكا.

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