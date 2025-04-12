ترامب عشية المحادثات مع طهران: لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية

من جهته أكد مستشار للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الجمعة أن طهران تبحث عن اتفاق “حقيقي وعادل” في المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن ملفها النووي السبت.

وقال ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية “إير فورس وان”، “أريد أن تكون إيران دولة رائعة وعظيمة وسعيدة. لكن لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي”، وذلك قبل ساعات من لقاء مبعوثه ستيف ويتكوف بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في عُمان.

وعشية المباحثات المرتقبة، كتب علي شمخاني المستشار الحالي لخامنئي والأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، على منصة إكس “وزير الخارجية الإيراني في طريقه إلى عُمان بكامل الصلاحيات لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع أمريكا. بعيدا عن الاستعراض والحديث أمام الكاميرات، تحاول طهران التوصل إلى اتفاق حقيقي وعادل”.

وأضاف في النسخة العربية من المنشور الصادر أيضا بالفارسية والإنكليزية “مقترحات هامة وقابلة للتنفيذ جاهزة. إذا دخلت واشنطن في اتفاق بصدق، فإن الطريق إلى الاتفاق سيكون ميسرا”.

لكنّ البيت الأبيض أكّد الجمعة أن المحادثات الأمريكية مع إيران ستكون مباشرة.

endNewsMessage1