تخت روانجي: فرصة الاتفاق النووي قائمة إذا تخلّت واشنطن عن لغة التهديد

وخلال ندوة له في معهد بلغراد للسياسة والاقتصاد الدولي حول موضوع "تحليل دور البلقان وغرب آسيا في إرساء السلام والاستقرار الإقليمي والدولي" التي أقيمت بحضور نخبة من السفراء والدبلوماسيين والمثقفين، شرح مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية "مجيد تخت روانجي" ، الذي يزور صربيا لعقد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية والمشاركة في اجتماع معهد بلغراد للسياسة والاقتصاد الدولي حول موضوع "السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، التحديات والفرص التي تواجهها ايران والمنطقة.

وفي هذه الندوة ، أشار تخت روانجي إلى نهج الحكومة الايرانية تجاه القضية النووية،موضحا انه وكما في الماضي، وتماشيا مع سياسة المشاركة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لمناقشة البرنامج النووي السلمي، وقد ناقشته مع الصين وروسيا وثلاث دول أوروبية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتطرق مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية في الجمهورية الاسلامية الايرانية الى المفاوضات غير المباشرة بشأن القضية النووية بين إيران والولايات المتحدة في مسقط، قائلا: اذا لم يطرح الجانب الامريكي مطالب وقضايا غير ذات صلة، واذا تخلى عن التهديد والترهيب فهناك امكانية جيدة للتوصل الى اتفاق.والجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤمن بالحوار والتفاعل المبني على الاحترام المتبادل، وترفض أي شكل من أشكال الترهيب أو الإكراه.

وفي جانب آخر من كلمته،لفت تخت روانجي إلى سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية المبدئية في إقامة أفضل العلاقات مع جيرانها، مؤكدا على ان الحوار والتفاعل هما الاستراتيجيتان الأكثر أهمية لحل القضايا الإقليمية.

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