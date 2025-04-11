بزشکیان وعبد اللطیف رشید یؤکدان: تعاون طهران وبغداد أساس لاستقرار المنطقة

واثناء اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي "عبد اللطيف رشيد" بعد ظهر اليوم الجمعة ،اعرب الرئيس الايراني " مسعود بزشكيان " عن شكره لنظيره العراقي ، على اتصاله ونقل تهانيه وتمنياته الطيبة للحكومة والشعب الإيراني.

واضاف بزشكيان مشيرا الى انه وكما قال الرئيس العراقي، يامل في أن تتاح فرصة للقاء شخصي مرة أخرى في أقرب وقت ممكن حتى يتم التمكن من مناقشة الحلول لتعزيز التعاطف والتماسك، فضلاً عن توسيع وتعميق العلاقات والتعاون الثنائي بشكل أكبر من أجل ضمان وتعزيز الرفاهية والسلام والتنمية لشعبي إيران والعراق، وكذلك شعوب المنطقة.

ومن جانبه، هنأ الرئيس العراقي الحكومة والشعب الإيرانيين بمناسبة الأعياد الماضية وبداية العام الجديد، ونقل تحياته إلى قائد الثورة الإسلامية.

واكد الرئيس العراقي على ان الحكومة والشعب العراقي كانا وسيظلان دائما إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية،موضحا بأن العراق،حكومة وشعبنا،لطالما يتمنى الأفضل لجيرانه وأصدقائه في إيران.

هذا،واعرب عبد اللطيف رشيد عن أمله في عقد لقاء شخصي مع بزشكيان في أقرب فرصة والتشاور حول استراتيجيات تطوير العلاقات المتبادلة،مشيرا الى استعداد بلاده لأي نوع من التعاون والدعم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار للبلدين وسائر شعوب المنطقة.

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