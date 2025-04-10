ایران والبحرین جاهزتان لتوسیع التعاون

وتبادل الوزيران عراقجي والزياني في مكالمة هاتفية اليوم الخميس، وجهات النظر بشان التطورات الاقليمية والدولية.

واشار وزير الخارجية البحريني في الاتصال الهاتفي الى المكالمة الهاتفية الاخيرة التي جرت بين الرئيس الايراني وملك البحرين، معربا عن امله بان تستمر المشاورات والتعامل بين البلدين فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واكد عراقجي بدوره على اهمية استمرار المشاورات بين بلدان المنطقة لتعزيز السلام والاستقرار الاقليميين، مبديا جهوزية الجمهورية الاسلامية الايرانية للتعاون في هذا المجال.

وكان رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان قد قال في مكالمة هاتفية مع ملك البحرين يوم 2 الجاري ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تولي اهمية كبيرة لتوطيد العلاقات مع الجيران والبلدان الاسلامية مضيفا اننا حريصون على المزيد من تمتين العلاقات مع البحرين ولن نتوانى عن بذل اي جهد لتسريع توسيع علاقات التعاون الثنائية.

بدوره قال ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أنه عقد لقاء جيدا مع قائد الثورة خلال زيارته لطهران داعيا رئيس الجمهورية لتبليغ تحياته وتهانيه الحارة لقائد الثورة الاسلامية.

واضاف اننا نشيد بتوجهاتكم ونياتكم الايجابية والبناءة ازاء توسيع العلاقات مع الدول الجارة والمنطقة وجاهز وحريص على عقد لقاء مع الرئيس بزشكيان لمناقشة سبل ترسيخ العلاقات الثنائية.

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