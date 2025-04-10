عراقجي ونظيره المصري یؤکدان على ضرورة تحرك دبلوماسی عاجل لخفض التصعید في المنطقة

وشدد عباس عراقجي على ضرورة العمل الجماعي لبلدان المنطقة لوقف جرائم الكيان الصهيوني على الفور وإقرار فوري لوقف اطلاق النار في غزة باعتبار ذلك مفتاحا لتسوية باقي الأزمات في المنطقة.

وعبر الطرفان عن قلقهما البالغ من تزايد التصعيد في المنطقة إثر استمرار هجمات الكيان الصهيوني على غزة ولبنان وسوريا واستمرار الهجمات على اليمن وشددا على ضرورة زيادة الحراك الدبلوماسي لخفض التصعيد والحد من اندلاع ازمة شاملة تضرب المنطقة برمتها.

كما شكل الحوار غير المباشر بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وامريكا في مسقط، محورا آخر لهذا الاتصال الهاتفي.

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