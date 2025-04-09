الرئيس الاذربيجاني: نرغب بعلاقات جيدة مع إيران

واوردت وكالة "APA" الأذربيجانية اليوم الأربعاء، ان علييف صرح خلال كلمته في المنتدى الدولي الذي عقد بعنوان "مواجهة النظام العالمي الجديد" باستضافة جامعة "آدا" الأذربيجانية: "نحن ننتظر زيارة الرئيس بزشكيان إلى أذربيجان هذا الشهر، ونعتبر هذه الزيارة مهمة جداً لتطوير العلاقات الثنائية والتطور الإقليمي المستقبلي".

وأضاف: خلال الأشهر الأخيرة، تبادل مسؤولون رفيعو المستوى من كلا البلدين عدة زيارات. ونحن نشعر بتشجيع كبير من نتائج الانتخابات في إيران التي أدت إلى فوز الرئيس بزشكيان، وكذلك من الرسائل التي نتلقاها من إيران.

وتابع الرئيس الأذربيجاني: لذلك نرغب في إقامة علاقات جيدة مع جميع جيراننا بما في ذلك إيران.

وأشار علييف إلى وجود "جدول أعمال مهم في المجالين الاقتصادي والنقل، حيث ناقشنا الممر الاوسط للنقل".

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