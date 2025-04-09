في اليوم الوطني للتقنية النووية.. بقائي: برنامجنا النووي عنوان السيادة، وحمايته واجب وطني

وبمناسبة اليوم الوطني للتقنية النووية، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" عبر موقع التواصل الاجتماعي: أهنئ المديرين والعلماء والخبراء والعاملين في هذا المجال الاستراتيجي بمناسبة اليوم الوطني للتقنية النووية، واوجه تحية اجلال واكبار لأرواح شهداء العلوم والتكنولوجيا النووية الإيرانية الطاهرة في هذه المناسبة تخليدا لذكراهم.

وتابع بقائي:برنامج الجمهورية الاسلامية الايرانية النووي السلمي، هو رمز للإرادة الوطنية ونتيجة لجهود وإبتكارات ومثابرة الشعب الايراني على طريق تحقيق المعرفة والتقنيات المتقدمة. واليوم، تخدم هذه التكنولوجيا، باعتبارها معرفة محلية، تقدم البلاد وبنائها واقتدارها العلمية.

واضاف : إن حماية إنجازات الشعب الإيراني في مجال المعرفة النووية وتطبيقاتها السلمية المتنوعة ، يعد مسؤولية وطنية. وستستخدم وزارة الخارجية، كما في الماضي، كل إمكانياتها لحماية حقوق الشعب الإيراني في المجال النووي.

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