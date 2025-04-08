غريب آبادي: الاجتماع الثلاثي بين إيران والصين وروسيا في موسكو كان مثمرًا وبناءً

وكتب "غريب آبادي" في مدونة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم : لقد تبادلت وفود الخبراء، في هذا الاجتماع، وجهات النظر ومقترحاتها بشأن المسار المستقبلي والتطورات المتعلقة بالملف النووي، ورفع الحظر، وقرار مجلس الأمن 2231؛ مؤكدة التزامها باستمرار التنسيق الوثيق بين هذا الثلاثي.

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى، أن إيران، وانطلاقا من التزامها المبدئي بالدبلوماسية، ستواصل المضي في مشاوراتها مع جميع الأطراف المعنية.

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