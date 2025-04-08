عراقجي: شكل المفاوضات يرتبط بمسائل متعددة لذلك اخترنا أن تكون غير مباشرة

قال سيد عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، إنّ المفاوضات المقبلة مع الولايات المتحدة حول القضايا النووية والملفات العالقة ستُعقد يوم السبت في سلطنة عُمان، مؤكدًا أن طهران لا تقبل إلا بصيغة المفاوضات غير المباشرة.

وأوضح عراقجي أن "شكل التفاوض ليس هو الأهم، سواء كان مباشرًا أو غير مباشر، بل ما يهم هو جدية الأطراف، ووجود إرادة حقيقية للتوصل إلى حلول".

وأضاف: "نحن نرفض أسلوب الإملاء الذي تسعى بعض الأطراف لفرضه من خلال التهديد والضغوط، لأن ذلك لا يُعد تفاوضًا حقيقيًا"، مؤكدًا أن "الأسلوب غير المباشر هو الأنسب لضمان مفاوضات واقعية ومثمرة".

كما شدد على أن "ما يُهم إيران في أي حوار هو تحقيق المصلحة الوطنية وتحسين أوضاع الشعب، لا شكل الحوار بحد ذاته"، مشيرًا إلى أن "الطرف الذي يلوّح بالقوة والضغط لا يبحث عن حلول بل يسعى لفرض شروطه".

وختم قائلاً: "سنسير قدمًا بهذا النهج، ونتطلع إلى مفاوضات حكيمة تؤدي إلى نتائج ملموسة".

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