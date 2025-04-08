من سيترأس وفدي إيران والولايات المتحدة في محادثات السبت؟

وقالت وكالة "نور نيوز" إن "وزير الخارجية عباس عراقجي سيقود وفد التفاوض الإيراني في المحادثات غير المباشرة مع امریکا في عُمان"، فيما "سيمثل امریکا في المفاوضات مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف".

ولفتت الوكالة إلى أن "وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيقوم بدور الوساطة في المحادثات غير المباشرة".

وكتب عراقجي على شبكة إكس للتواصل الاجتماعي فجر اليوم الثلاثاء: ستلتقي إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان يوم السبت لإجراء مفاوضات غير مباشرة على مستوى كبار المسؤولين.

وتابع: "هذه فرصة واختبار أيضا. الكرة الآن في ملعب أميركا.

endNewsMessage1