وزير الخارجية الإيراني يزور الجزائر لبحث القضايا الثنائية والإقليمية

وكان في استقبال عراقجي، حين وصوله إلى مطار محمد بوضياف الدولي في الجزائر العاصمة، السفير الإيراني ونائب وزير الخارجية الجزائري ومدير عام دائرة آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية الجزائرية ومسؤولون آخرون.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الايراني خلال هذه الزيارة مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف وعددا من المسؤولين في هذا البلد.

وتشكل القضايا الثنائية، وخاصة متابعة مذكرات التفاهم والتعاون، والقضايا الإقليمية، وعلى رأسها الابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، وتحديات النظام الدولي، أهم مجالات النقاش بين وزير الخارجية الايراني والمسؤولين الجزائريين.

وشهدت العلاقات بين إيران والجزائر استقرارا جيدا في السنوات الأخيرة، ويسعى البلدان إلى تعزيز وتوسيع هذه العلاقات على أساس وجهات النظر المشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وكان عراقجي قد التقى عطاف على هامش منتدى تحالف الحضارات الذي اقيم برعاية الأمم المتحدة في البرتغال وناقشا القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك.

كما أشاد وزير الخارجية الايراني بموقف الجزائر المبدئي في دعم نضال الشعب الفلسطيني لنيل حق تقرير المصير والتحرر من الاحتلال الصهيوني، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري قبل فترة، ووصف خطة التهجير القسري لسكان غزة بأنها جزء من المخطط الاستعماري لمحو فلسطين.

endNewsMessage1