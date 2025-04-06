عراقجي: لم تُعقد أي مفاوضات بين إيران وأمريكا حتى الآن

جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية الايراني، على هامش حضوره اليوم الاحد اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية؛ حيث قدم تقريرا حول اخر المستجدات المتعلقة بوضع السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية، و"المفاوضات بين ايران وامريكا".

واضاف عراقجي، معلقا على تصريحات احد اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي الذي زعم بان رئيس جمهورية بلاده يفضل التوصل الى اتفاق مع ايران على غرار الاتفاق بين واشنطن وليبيا المبرم في 2023م؛ قائلا : لربما يحدث ذلك في منامهم.

وحول الاجتماع الخاص بين الرئيس الفرنسي مع وزراء بارزين وكبار الخبراء العسكريين والامنيين، حول الجمهورية الاسلامية الايرانية، صرح وزير الخارجية : هؤلاء طرحوا تقييماتهم، ومن حق اي دولة ان يكون لها تقييم وتحليل خاص بها، لكن اذا ما اقدمت على اي خطوة بهذا الاتجاه، فنحن نعتبرها شريكا في اي اجراء قد يتخذ على حساب بلادنا؛ مردفا بانه "وفقا لما يمكن التوصل اليه هو ان الاجتماع عقد من اجل التقييم والتحليل".

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