رويترز: إيران أصدرت إشعارات لدول المنطقة بـ"عواقب وخيمة" لأي دعم لهجوم أمريكي محتمل

وقال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز إن إيران تتصدى للمطالب الأمريكية بالتفاوض المباشر بشأن برنامجها النووي وإلا ستتعرض للقصف، محذرة جيرانها الذين يستضيفون قواعد أمريكية من أنهم قد يكونون في مرمى النيران إذا تورطوا في ذلك.

وعلى الرغم من رفض إيران طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراء محادثات مباشرة، إلا أنها تريد مواصلة المفاوضات غير المباشرة عبر عُمان، وهي قناة تواصل طويلة الأمد بين الدولتين المتنافستين، وفقًا للمسؤول الذي تحدث إلى رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته.

وقال المسؤول: تتيح المحادثات غير المباشرة فرصة لتقييم جدية واشنطن بشأن التوصل إلى حل سياسي مع إيران.

وأضاف المسؤول أنه على الرغم من أن هذا المسار قد يكون وعرًا، إلا أن مثل هذه المحادثات قد تبدأ قريبًا إذا دعمتها الرسائل الأمريكية.

وأصدرت إيران إشعاراتٍ للعراق والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا والبحرين، مفادها أن أي دعمٍ لهجومٍ أمريكيٍّ على إيران، بما في ذلك استخدام الجيش الأمريكي لمجالها الجوي أو أراضيها أثناء الهجوم، سيُعتبر عملاً عدائياً، وفقاً للمسؤول.

وأضاف المسؤول أن مثل هذا العمل ستكون له عواقب وخيمة عليهم، مُضيفاً أن قائد الثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي وضع القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى.

أثارت تحذيرات ترامب من عملٍ عسكريٍّ ضد إيران توتراً أعصاباً متوترةً أصلاً في المنطقة، بعد حربٍ مفتوحةٍ في غزة ولبنان، وضرباتٍ عسكريةٍ على اليمن، وتغييرٍ في القيادة في سوريا، وتبادلٍ لإطلاق النار بين "إسرائيل" وإيران.

أثارت المخاوف من اندلاع حربٍ إقليميةٍ أوسع نطاقاً قلقَ دول الخليج الفارسي، وهو مضيقٌ مائيٌّ تحده إيران من جهة، ودولٌ عربيةٌ حليفةٌ للولايات المتحدة من جهةٍ أخرى، ويحمل نسبةً كبيرةً من إمدادات النفط العالمية.

ولم يستجب المتحدثون باسم حكومات العراق والكويت والإمارات وقطر والبحرين فوراً لطلبات التعليق. صرحت وزارة الخارجية التركية بأنها لا علم لها بتحذير، ولكن يمكن نقل مثل هذه الرسائل عبر قنوات أخرى.

يوم الأربعاء، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الكويت طمأنت إيران بأنها لن تقبل أي عمل عدائي موجه ضد دول أخرى انطلاقًا من أراضيها.

وصرحت روسيا، حليفة إيران، يوم الخميس بأن التهديدات الأمريكية بشن ضربات عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية غير مقبولة، ودعت يوم الجمعة إلى ضبط النفس.

وقال مسؤول إيراني ثانٍ إن إيران تسعى لكسب المزيد من الدعم من روسيا، لكنها متشككة في التزام موسكو تجاه حليفتها. وأضاف المسؤول أن هذا يعتمد على ديناميكية العلاقة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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