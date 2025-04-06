اللواء باقري يكشف تفاصيل جديدة عن ردّ إيران على رسالة ترامب

قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية: قائد الثورة الإسلامية أصدر تفويضاً بإجراء مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة رداً على رسالة ترامب.

وأوضح اللواء باقري بشأن تبادل الرسائل بين ايران والولايات المتحدة: كتب ترامب مؤخرا رسالة إلى قائد الثورة الإسلامية وتلقى ردا مناسبا وقفا لتوجيهات المرشد وأوامره.

وتابع: رد قائد الثورة الإسلامية ارتكز على أننا لسنا البادئين بالحرب، لكننا سنرد على أي تهديد بكل قوتنا، كما أكد نحن نريد السلام في المنطقة. وفيما يتعلق بالقضية النووية، لا نسعى إلى امتلاك الأسلحة النووية، بل نسعى إلى تلبية احتياجات أمتنا في مجال الطاقة النووية.

وصرح اللواء باقري: كانت توجيهات قائد الثورة الإسلامية مبنية على أننا لن نتفاوض بشكل مباشر، ولكن لا توجد مشكلة في المفاوضات غير المباشرة لأن إيران لا تعترض الطريق وتترك الطريق مفتوحا للمفاوضات غير المباشرة، بحيث إذا تحركتم بصدق يمكن إجراء المفاوضات.

وقال رئيس الاركان العامة: تمت الاشارة في الرسالة إلى إنكم كنتم الطرف الأكثر نكثًا للوعود والاتفاقات في المفاوضات السابقة، ولذلك لا ثقة لدينا بكم على الإطلاق.. الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست دولة تسعى إلى الحرب، لكنها لن تقبل بالبلطجة والهيمنة، وستقف في وجهها، مؤكدا: ردّنا على أيّ اعتداء على سيادة ومصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيكون قاسيًا ولا يمكن تعويضه.

وفي 12 مارس/آذار الماضي، سلّم أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات السلطات الإيرانية رسالة من ترامب إلى قائد الثورة الإسلامية، في حين ردت طهران على الرسالة عبر سلطنة عمان.

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