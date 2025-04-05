إيران تسجل أكثر من 100 إنجاز علمي وتكنولوجي خلال عام 2024

وقال إسلامي في تصريح صحفي عن أهم أعمال المنظمة خلال العام الماضي: بفضل الله وجهود ومثابرة علمائها ومتخصصيها الملتزمين، أنهت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عام2024 بنجاحات ملحوظة وتمكنت هذه المنظمة من الحفاظ على زخمها العلمي والتكنولوجي وتسجيل أكثر من 100 إنجاز مهم في مختلف المجالات.

وتابع: في عام 2024، كانت النقطة المهمة هي أن القوة والإمكانات التي تم إنشاؤها لتطوير البحث الموجه نحو النتائج، والتي شكلت هوية المنظمة، استمرت في الحفاظ على زخمها. وكنتيجة لذلك، شهدنا أكثر من 100 إنجاز علمي وتكنولوجي وصناعي، ومن المقرر الكشف عن أهم هذه الإنجازات في 9 أبريل 2025 في حفل يحضره كبار المسؤولين في البلاد.

وقال إسلامي: في مجال أنشطة التعدين المرتبطة بدورة الوقود، تمكنت منظمة الطاقة الذرية من مواصلة تحقيق نمو كبير في عام 2024. وقد نجحت هذه المنظمة في مضاعفة نشاطها في مجال الكشف والاستكشاف والاستخراج مقارنة بعام 2023، وهو التوجه الذي حدث أيضاً عام 2023ـ مقارنة بعام 2022، وما زال مستمراً ولله الحمد.

وأضاف نائب الرئيس: كما واصل البحث في مجال المواد الصيدلانية المشعة تحسين جودة المواد الصيدلانية المشعة التشخيصية وفعالية المواد الصيدلانية المشعة العلاجية. وقد أدت هذه الجهود إلى تحقيق إنجازات جديدة ومحدثة سيتم قريبا الكشف عنها وإطلاع الجمهور عليها.

وأضاف: إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية شهدت أيضاً تقدماً مهماً في مجالات أخرى.. تمكنت المنظمة من تحقيق خطوات كبيرة في مجال الاتصالات الكمية والحواسيب الكمية وأجهزة الاستشعار الكمية في النصف الثاني من عام 2024 وخاصة في قطاعات تكنولوجيا البلازما والليزر والكم.

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية: بدعم من الرئاسة الموقرة ودعم حكومة الوفاق الوطني نأمل أن تستمر عملية التطور والتقدم هذا العام حتى تتمكن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من مواصلة خدمة الشعب والبلاد وتحقيق إنجازات جديدة.

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