اثناء محادثة هاتفية غروسي؛ عراقجي: على الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ موقف واضح بشأن التهديدات ضد المنشآت الإيرانية

واثناء محادثة هاتفية مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية " رافائيل ماريانو غروسي"، ناقش وزير الخارجية الايرانية"عباس عراقجي" آخر تطورات التعاون بين إيران والوكالة.

وفي هذه المحادثة ، اطلع عراقجي ، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على آخر التطورات والمشاورات الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني.

وبالاشارة الى سياسة إيران في تفاعلها وتعاونها مع الوكالة،صرح وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" بأنه ينبغي على الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ موقف واضح بشأن التهديدات ضد المنشآت الإيرانية.

هذا ، واكد وزير الخارجية الايراني على أنه ونظرا لاستمرار هذه التهديدات فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية برنامجها النووي السلمي.

ومن جانبه ، افاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية " رافائيل ماريانو غروسي"،انه سيتم إجراء مشاورات مع الأطراف الأخرى لخلق بيئة مناسبة للمساعدة في حل القضايا القائمة.

وفي السياق عينه، تقدم غروسي بطلب السفر الى إيران، وقد وافق عليه من حيث المبدأ وزير الخارجية الايرانية.

ولضمان نجاح هذه الزيارة، تقرر أنه يجب مراجعة تفاصيل الأمر ووضع اللمسات النهائية عليه بالوسائل المناسبة بين الطرفين.

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