بزشکیان: إیران عازمة على تنفیذ جمیع الاتفاقات المبرمة مع العراق

وحسب بيان لمكتب الرئاسة الإيرانية، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ظهر اليوم الثلاثاء، هنأ مسعود بزشكيان المسؤولين في الحكومة والشعب العراقي بحلول عيد الفطر وتمنى لهم التوفيق، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مهتمة بتوسيع العلاقات في مختلف المجالات مع صديقها وشقيقها وجارها العريق.

وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في تعزيز الوحدة بين جميع الدول الإسلامية، وأضاف: “إيران عازمة على تنفيذ جميع اتفاقياتها مع العراق حتى نتمكن من خلال تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والدول الإسلامية المجاورة الأخرى من تحييد مؤامرات الأعداء الرامية إلى خلق الفرقة بين دول المنطقة”.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، تمنى رئيس الوزراء العراقي قبول الدعاء وهنأ الرئيس والشعب الإيراني والمرشد الأعلى بمناسبة عيد الفطر، وقال: “آمل أن تؤدي جهودنا إلى زيادة الوحدة والتماسك وتعزيز الأخوة بين إيران والعراق وجميع الدول الإسلامية، وأن نتمكن من تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية على هذا الأساس”.

وقال السوداني: إن تعزيز علاقات الأخوة والصداقة بين إيران والعراق شرط لتواجدهما في منطقة حساسة، ويجب علينا أن نعزز موقفنا في مواجهة أصحاب النوايا السيئة بين البلدين أكثر من أي وقت مضى من خلال توحيد وتعزيز العلاقات. لقد عبرت الحكومة والشعب العراقي دائماً عن تعاطفهما وتضامنهما مع الحكومة والشعب الإيراني، ونحن نقف إلى جانب إيران ضد الأطماع الظالمة، ونحن على ثقة بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتجاوز المرحلة الصعبة المقبلة بسلام بالتوكل على الله والاعتماد على إجراءات المرشد الأعلى والرئاسة الإيرانية.

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