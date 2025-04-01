مجلس صیانة الدستور: أمیرکا المجرمة ستندم إن لم تحترم إرادة الشعب الإیرانی

وبمناسبة يوم الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي يصادف اليوم ،اصدر مجلس صيانة الدستور بيانا ، جاء فيه:الاول من نيسان /ابريل هو يوم الجمهورية الإسلامية الايرانية وذكرى تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية عبر استفتاء دعا إليه الإمام الخميني الراحل (رض) عام 1979، حيث شارك ما يقرب من 90٪ من الشعب الثوري في الجمهورية الإسلامية وصوت حوالي 99٪ من المشاركين بنعم لصالح النظام الجمهوري الإسلامي في ايران.

واضاف البيان: لقد تم إجراء الاستفتاء على تحديد النظام بعد نحو 50 يوما من انتصار الثورة الإسلامية وبمرسوم من الإمام الخميني (رض) المؤسس الكبير للثورة الإسلامية؛ رغم أن الثورات والتغيرات في النظام السياسي في العالم قليلة، إلا أنه من المعتاد تحديد نوع النظام المستقبلي في الأيام الأولى من خلال الاخذ باراء الشعب.

وفي هذا البيان،ذكر مجلس صيانة الدستور بأنه من خلال هذا الاستفتاء يدل الإمام الخميني (رض) على اهتمامه بدور الشعب ومكانته العالية.مشيرا الى ان دور الشعب في بناء نظام الجمهورية الإسلامية لم يتوقف عند هذا الحدث، بل استمر حتى الآن مع إجراء انتخابات خبراء الدستور والاستفتاء على الدستور والرئاسة ومجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة في سنوات انتصار الثورة الإسلامية.

وتابع البيان:ان مصطلح "الجمهورية الإسلامية" دون زيادة و نقصان حرف ،أكد عليه الإمام الخميني (رض) وترجمته الأخرى "الديمقراطية او السيادة الشعبية الدينية"، هو نموذج جديد في إدارة مصائر الشعب بالاستفادة من الجهود المثالية والتوكل على الله تعالى.

وافاد البيان بأن الجهود المثالية التي بذلها الشعب الإيراني العظيم، والتي تحققت في ظل شعار "الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية"، أزالت التهديدات الشريرة للأعداء ووضعت الجمهورية الإسلامية الايرانية على طريق النمو والازدهار.

كما أعلن مجلس صيانة الدستور بالجمهورية الاسلامية الايرانية ، انه ينبغي للاعداء، وخاصة امريكا المجرمة ،أن يتذكروا بأن اختبار الشعب الإيراني العظيم سيكون خطأ كبيرا غير قابل للاصلاح بالنسبة لهم، وعليهم أن يتحدثوا باحترام وكرامة مع شعب الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وفي ختام بيانه، اعرب مجلس صيانة الدستور عن امله في أن ينجح الجميع، وخاصة المسؤولين التنفيذيين الايرانيين، في استخدام قوة الشعب للنهوض بنظام الجمهورية الإسلامية وتحقيق أهداف العام الجديد، والتي أطلق عليها قائد الثورة الاسلامية اسم "الاستثمار من أجل الإنتاج".

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