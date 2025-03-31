محادثة هاتفیة بین بزشکیان و رئیس الوزراء الباکستانی؛ طهران وإسلام اباد تؤکدان على تعزیز العلاقات الثنائیة ومواقفهما الموحدة ضد الکیان الصهیونی

ووفقا للموقع الالكتروني لرئاسة الجهورية الاسلامية الايرانية، هنأ الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان " ،خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الباكستاني "شهباز شريف "، باكستان حكومة وشعبا بحلول عيد الفطر السعيد، معتبرا بأن العديد من المعتقدات والقناعات والقواسم الثقافية المشتركة خلقت روابط غير قابلة للكسر بين البلدين الجارين إيران وباكستان، مضيفا بان شهر رمضان المبارك،و باعتباره إحدى المناسبات المشتركة بين البلدين، يقرب البلدين ايضا من بعضهما البعض.

وذكر بزشكيان بأن شهر رمضان المبارك يعلم الانسان بأن يفكر بالاخرين ويشعر بهم ، معربا عن امله في ان يتم التمكن، ببركة هذا الشهر الفضيل وعيد الفطر العظيم، من اتخاذ مواقف قوية وفعالة ضد جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب المظلوم في فلسطين المحتلة وغزة، من خلال تعزيز الوحدة والتآزر بين الدول الإسلامية.

وبدوره، وفي هذه المحادثة الهاتفية، هنأ رئيس وزراء باكستان "شهباز شريف" ايران حكومة وشعبا بحلول عيد الفطر السعيد معربا عن امله في ان يتقبل الله اعمالهم وطاعاتهم وبشكل خاص قائد الثورة الاسلامية، وفي ان يعم السلام والعدالة في العالم، بما في ذلك في غزة.

وبالاشارة الى ان الامنيات والهموم والصلوات اليوم موجهة كلها نحو أهل غزة المظلومين، ثمّن رئيس الوزراء الباكستاني، المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم قضية القدس الشريف،قائلا:يتعين على إيران وباكستان، باعتبارهما جارتين تاريخيتين، أن تعملا على تعزيز علاقاتهما الثقافية والاقتصادية مع بعضهما البعض. وباعتبارها صديقة لإيران، فإن باكستان لن تسمح أبدا باستخدام أراضيها لإلحاق الضرر بالجمهورية الإسلامية الايرانية.

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