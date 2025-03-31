إیران والجزائر: تعزیز العلاقات الثنائیة ودعم الوحدة الإسلامیة

وفي الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء الاثنين، هنأ الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وشعب بلاده بعيد الفطر المبارك، وتمنى لهم قبول الطاعات والمزيد من العزة والشموخ وقال: "أتمنى أن يستفيد الشعب الجزائري العزيز وجميع المسلمين في العالم من خيرات وبركات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وأن يتخذ المسلمون من خلال تعزيز الوحدة والتلاحم والأخوة موقفا أكثر حسما وفعالية ضد أعداء العالم ومجرميه، وأن ينصروا المظلومين وخاصة اهل غزة المظلومين".

مضيفا: "آمل أن ترتفع التفاعلات بين إيران والجزائر أيضا إلى أعلى مستوى ممكن وأن نتمكن من مناقشة الحلول الفعالة لتوسيع العلاقات في اللقاءات المباشرة في أقرب وقت ممكن".

وفي هذا الاتصال الهاتفي، هنأ الرئيس الجزائري نظيره الإيراني بمناسبة عيد الفطر، متمنيا أن يعيده الله على الشعب الإيراني بالتقدم والرخاء ، معرباً عن أمله في أن يكون هذا العيد مصدر بركة ورحمة لجميع المسلمين، وخاصة الشعب الفلسطيني المظلوم واهل غزة العزل.

وعبر الرئيس تبون عن امله أن تتوسع العلاقات بين الجزائر وإيران أكثر في ظل القواسم المشتركة والاحترام والمصالح المتبادلة، معربا عن الرغبة بالاجتماع مع نظيره الايراني ومناقشة السبل الكفيلة بتسريع تعزيز العلاقات الثنائية.

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