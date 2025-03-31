بقائي: على أمريكا تحمل العواقب الكارثية لأي عدوان ضد إيران

وفي منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، كتب المتحدث باسم وزارة الحارجية الايرانية : أن التهديد العلني بقصف إيران من قبل رئيس إحدى الدول يُعد مواجهة واضحة لجوهر السلام والأمن الدوليين.

واضاف بقائي: يشكل هذا التهديد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الايرانية : العنف يولد العنف والسلام يولد السلام، وبوسع الولايات المتحدة أن تختار بين ذلك، مع ما يترتب عليه من عواقب.

يشار الى ان الرئيس الامريكي، وفي مقابلة هاتفية يوم امس مع شبكة إن بي سي نيوز، قال: "إذا لم تتوصل إيران لإتفاق، فسوف تتعرض لقصف لم يسبق له مثيل".

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