الرئيس بزشكيان: سنسعى بكل قوتنا لتنفيذ شعار "الاستثمار في الإنتاج"

وبالتزامن مع عيد الفطر، وخلال لقاء بين مسؤولي النظام وسفراء الدول الإسلامية مع قائد الثورة الإسلامية، شدد مسعود بزشكيان على تحقيق شعار العام، مخاطباً الشعب الإيراني بالقول: "أطلب من شعبنا العزيز ألا يثق بأحد سوى الله. بمساعدتكم وتكاتفكم سنُظهر للعالم قوتنا واستقرار النظام".

وفي بداية كلمته هنأ الرئيس بزشكيان قائد الثورة الإسلامية والمراجع العظام ومسؤولي النظام وجميع أبناء الشعب الإيراني بعيد الفطر السعيد، وقال: عيد الفطر هو عيد نهضة المسلمين برؤية جديدة وبالتطهير الذي حصل في الشهر الفضيل، ونحن نعبد إلهاً هو مصدر الشرف والعزة والرحمة والمغفرة.

وأضاف بزشكيان: "نحن نعبد إلهًا هو مساعد وحامٍ للمظلومين". فهو الذي ينادي على من لا سند له، وهو الذي ينصر من لا سند له.

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