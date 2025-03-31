بدء صلاة عيد الفطر في طهران بإمامة قائد الثورة الإسلامية

وفتحت أبواب مصلى الإمام الخميني (رض) في طهران أمام المصلين في الساعة الرابعة فجر اليوم الاثنين 31 اذار/مارس، وبدأت صلاة العيد الرسمية في الساعة السادسة والنصف صباحا بتلاوة القرآن الكريم والقاء الأناشيد بمناسبة عيد الفطر.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، توجه المصلون في طهران إلى مصلى الإمام الخميني (رض) من مختلف أنحاء المدينة لأداء صلاة عيد الفطر بعد شهر من الصيام، بامامة قائد الثورة الإسلامية. وشهدت الشوارع المحيطة بقاعة الصلاة حضورا كبيرا ومتحمسا للمصلين.

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