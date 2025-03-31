Iranian Labour News Agency

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بدء صلاة عيد الفطر في طهران بإمامة قائد الثورة الإسلامية

بدء صلاة عيد الفطر في طهران بإمامة قائد الثورة الإسلامية
معرف الأخبار : ۱۶۱۶۷۴۹
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بدأت صلاة عيد الفطر المبارك بامامة قائد الثورة الإسلامية وبحضور كبير من المصلين الطهرانيين في مصلى الإمام الخميني (رض) بالعاصمة طهران.

وفتحت أبواب مصلى الإمام الخميني (رض) في طهران أمام المصلين في الساعة الرابعة فجر اليوم الاثنين 31 اذار/مارس، وبدأت صلاة العيد الرسمية في الساعة السادسة والنصف صباحا بتلاوة القرآن الكريم والقاء الأناشيد بمناسبة عيد الفطر.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، توجه المصلون في طهران إلى مصلى الإمام الخميني (رض) من مختلف أنحاء المدينة لأداء صلاة عيد الفطر بعد شهر من الصيام، بامامة قائد الثورة الإسلامية. وشهدت الشوارع المحيطة بقاعة الصلاة حضورا كبيرا ومتحمسا للمصلين.

 

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