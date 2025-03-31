اثناء استقباله مسؤولين ايرانيين وسفراء الدول الإسلامية؛ قائد الثورة: اذا توفرت الوحدة والبصيرة في الامة الاسلامية فإن عيد الفطر سيكون اعظم شأنا

وبمناسبة حلول عيد الفطر السعيد ، استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي في مصلى الامام الخميني (رض) بطهران ، جمعا من المسؤولين الايرانيين وسفراء الدول الإسلامية المقيمين في ايران.

وفي هذا اللقاء ، اعتبرآية الله العظمى السيد علي الخامنئي،انه اذا توفرت الوحدة والبصيرة في الامة الاسلامية فإن عيد الفطرسيكون اعظم شأنا.

وأضاف سماحته: إن سرعة الأحداث اليوم تتطلب مِن كل مَن يعتبر نفسه معنيا أو متأثرا بهذه الأحداث أن يواكبها ويتابعها بدقة وعناية وتحديد موقفه منها. واليوم أصبحت هذه المهمة تقع على عاتق الحكومات الإسلامية.

ومضى قائد الثورة الاسلامية يقول بأن العالم الإسلامي اليوم يحتاج إلى نقاط وصل تجمعه وتجعل منه وحدة فاعلة ومفيدة، مشيرا الى ان عيد الفطر الذي يجلب العزة للاسلام ونبيه الاكرم (ص)، هو احد تلك النقاط والفرص.

يتبع

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