قائد الثورة: الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يهددان بمهاجمة إيران لكنهما سيتلقيان ردا قويا

وامام حشود ضخمة من المصلين الطهرانيين في مصلى الإمام الخميني (رض) بالعاصمة طهران، استهل سماحته خطبة العيد بتقديم التهاني والتبريك للأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر السعيد وعيد النوروز (رأس السنة الايرانية) ويوم الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي يصادف يوم غد.

واشار قائد الثورة الاسلامية الى ان " الصيام والتعرف على القرآن الكريم واحياء ليالي القدر وتلاوة أدعية وأذكار شهر رمضان تكون ثمرتها بناء الانسان والانسانية ".

واكد سماحته على ان رسالة يوم القدس العالمي تجلت هذا العام وانعكست في انحاء العالم.

وبالاشارة الى جرائم الكيان الصهيوني المجرم الغاصب الأخيرة من ابادة جماعية وقتل للاطفال بدعم من الادارة الامريكية، صرح اية الله الخامنئي بأن هذه الأحداث الدامية في لبنان وفلسطين المحتلة وغزة جعلت قلوب الناس حزينة وايامهم مريرة في شهر رمضان المبارك.

وتابع سماحته معتبرا انه وفي هذه المنطقة هناك فقط قوة بالوكالة واحدة عن الاستعمار وهي الكيان الصهيوني الذي يشعل النيران ويبيد العباد ويرتكب الجرائم، وإذا ما أطلقت يده سيعتدي على مناطق أخرى كما يعتدي اليوم على سورية.

و رأى سماحته بأن اجتثات الكيان الصهيوني واجب ديني وأخلاقي وعلى الجميع تحمل واجباتهم، مؤكدا على انه يجب اقتلاع جذور العصابة الصهيونية المجرمة من الارض الفلسطينية.

واضاف في حين ان امريكا والغرب يتهمون شعوب واحرار المنطقة الذين يدافعون عن بلادهم بالتبعية والإرهاب ، فإنهم يعتبرون جرائم الكيان الصهيوني الخبيث والمجرم أمر مباح.

كما اكد سماحته على ان مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية ثابتة في العداء للكيان الصهيوني وأمريكا، موضحا انه في حال قام الأعداء بالاعتداء على ايران فإنهم سيتلقون ضربة شديدة وقوية، وإذا فكروا بالقيام بفتنة في الداخل سيرد عليهم الشعب الإيراني كما رد في الماضي.

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