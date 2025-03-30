في حوار نظيره المصري؛ عراقجي يؤكد ضرورة وقف الإبادة الجماعية في غزة

وتبادل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التهاني بمناسبة عيد الفطر، وبحثا التطورات الإقليمية، وخاصة في غزة.

وتحدث وزير الخارجية المصري عن آخر مستجدات المشاورات التي تجريها بلاده لإعادة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وأكد على استمرار الجهود الدبلوماسية في المنطقة لمنع تصعيد الوضع الأمني.

وفي إشارة إلى مشاوراته الدبلوماسية مع مختلف دول المنطقة وخارجها خلال الأسبوعين الماضيين، أكد عراقجي على ضرورة مواصلة العمل المنسق بين دول المنطقة لوقف الإبادة الجماعية في غزة ومنع استمرار عدوان الكيان الصهيوني على لبنان وسوريا، والذي عرض السلام والأمن الإقليمي والعالمي للخطر بشكل خطير، وكذلك وقف العدوان الأمريكي على اليمن.

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