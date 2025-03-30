رداً على طلب أمریکا للتفاوض.. إیران تؤکد استمرار العملیة الدبلوماسیة

وكتبت "مهاجراني"في منشور لها اليوم الاحد عبر موقع التواصل الاجتماعي "اكس" في إشارة إلى رد إيران على طلب أمريكا للتفاوض: تم إعداد رد إيران على الرسالة وتسليمه. وفي هذا الصدد فإن مسار المفاوضات غير المباشرة مع أميركا مدرج على جدول الأعمال والعملية الدبلوماسية مستمرة.

وأعلن وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي"في هذا الصدد: أن رد ايران الرسمي على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب یوم الأربعاء 26 اذار/مارس تم إرساله بالطريقة المناسبة وعبر سلطنة عمان.

وتابع وزير الخارجية: "هذا الرد الرسمي يتضمن رسالة تم فيها شرح وجهات نظرنا بشأن الوضع الحالي ورسالة ترامب بشكل كامل وجرى نقلها إلى الطرف الآخر".

وأكد عراقجي: "سياستنا لا تزال تتمثل في عدم خوض المفاوضات المباشرة في ظل ظروف الضغوط القصوى والتهديدات العسكرية، لكن المفاوضات غير المباشرة، كما كانت موجودة في الماضي، يمكن أن تستمر. وقد تم إجراء مفاوضات غير مباشرة من قبل حكومة روحاني وحكومة الشهيد رئيسي.

endNewsMessage1