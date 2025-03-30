وزارة الخارجیة الإیرانیة: الحفاظ على سریة المفاوضات ینسجم مع المصالح الوطنیة

وجاء في بعض أجزاء بيان العلاقات العامة لوزارة الخارجية، الذي أشار إلى بعض اللغط الذي أثير حول هذه القضية، ما يلي: إن الإصرار على نشر المراسلات والتفاعلات الجارية بين الدول، باستخدام عبارات المخادعة مثل "التعتيم على الشعب"، هي في أكثر الحالات تفاؤلاً، ليست سوى لغط غير ضروري وايجاد توتر نفسي في المجتمع.

وأكدت العلاقات العامة بوزارة الخارجية: يجب أن يطمئن الشعب الإيراني العظيم إلى أن وزارة الخارجية ستواصل مهمتها الحساسة بتركيز وتصميم في هذا الوقت المهم والحاسم دون التأثر بمثل هذا اللغط.

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