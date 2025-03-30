إيران والإمارات تؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار الإقليمي
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أكد وزيرا خارجية إيران والإمارات على أهمية استمرار المشاورات الثنائية بين البلدين لتعزيز العلاقات وتطوير التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى دعم جهود حفظ السلام والاستقرار في المنطقة.
وبحث وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع وزير خارجية الامارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمناسبة عيد الفطر السعيد، اليوم الاحد، آخر مستجدات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.
وثمّن عراقجي تحرك الإمارات في نقل الرسالة الأميركية إلى إيران، وأبلغ نظيره الإماراتي بآخر الإجراءات والقرارات المتخذة والمسار المستقبلي.
وأكد وزيرا خارجية إيران والإمارات على استمرار المشاورات بهدف تطوير العلاقات الثنائية والمساعدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.