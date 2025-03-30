مکتب قائد الثورة الإسلامیة یعلن غدًا الإثنین أول أیام عید الفطر

وقال بيان لمكتب قائد الثورة الإسلامية: على أمل قبول الطاعة والعبادة من قبل الشعب العزيز في شهر رمضان المبارك، نعلن أنه وفقًا للتقارير الواردة من مجموعات الرصد الخبيرة والموثوقة من مختلف أنحاء البلاد، فقد تم تأكيد رؤية هلال شوال مساء يوم الأحد 30 اذار/مارس الموافق 29 رمضان 1446 هـ، من قبل قائد الثورة الإسلامية آية الله خامنئي (حفظه الله). وعليه فإن يوم الاثنين 31 اذار/مارس هو أول أيام شهر شوال 1446هـ، وعيد الفطر هو يوم عيد الفطر.

وقال مكتب سماحته: نهنئ جميع إخواننا وأخواتنا المؤمنين والشعب الإيراني الكريم بهذا العيد المبارك، ونؤكد أن صلاة عيد الفطر المبارك ستقام غداً في جميع أنحاء البلاد.

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