إيران تدين بشدة العدوان الصهيوني الجديد على لبنان

وأعرب بقائي، في تصريح له مساء الجمعة، عن استنكاره لهذا العمل الإجرامي الذي قام به الكيان الصهيوني، والذي يعد انتهاكا صارخا لوحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها.

وأشار إلى المسؤولية المباشرة للأمم المتحدة والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والفعال في هذا الشأن ووضع حد للانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن الذرائع التي ساقها الكيان الصهيوني لتبرير العدوان على لبنان غير مبررة ولا أساس لها على الإطلاق، ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات حاسمة لمواجهة انتهاك كيان الاحتلال المستمر للقانون في المنطقة - من غزة إلى لبنان وسوريا - والتهديدات المتزايدة التي يقوم بها ضد السلام والأمن الدوليين".

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