محادثات خبراء بين إيران والترويكا الأوروبية في جنيف
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أعلن نائب وزير الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي ، عن عقد محادثات خبراء بين إيران والدول الأوروبية الثلاث، المانيا وفرنسا وبريطانيا، في جنيف.
وكتب غريب آبادي في مدونة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي مساء الجمعة: تنفيذاً لتفاهمات الجولة الرابعة من المحادثات بين المسؤولين الدبلوماسيين الإيرانيين والدول الأوروبية الثلاث، عقدت على مستوى الخبراء في جنيف يوم الخميس، محادثات تخصصية وفنية بين الدول الأربع بشأن القضية النووية ورفع العقوبات.