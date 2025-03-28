محادثات خبراء بين إيران والترويكا الأوروبية في جنيف

وكتب غريب آبادي في مدونة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي مساء الجمعة: تنفيذاً لتفاهمات الجولة الرابعة من المحادثات بين المسؤولين الدبلوماسيين الإيرانيين والدول الأوروبية الثلاث، عقدت على مستوى الخبراء في جنيف يوم الخميس، محادثات تخصصية وفنية بين الدول الأربع بشأن القضية النووية ورفع العقوبات.

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