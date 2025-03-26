قائد الثورة الاسلامیة یؤم المصلین لصلاة عید الفطر المبارک

واوضح نوري، عبر تصريحات له اليوم الاربعاء، انه بعد ان يتم خلال الاسبوع المقبل، الاستهلال لغرة شهر شوال والاعلان عن حلول عيد الفطر المبارك، ووفقا للبرامج المحددة، ستقام صلاة العيد عند الساعة الثامنة صباحا؛ لافتا بان مصلى الامام الخميني (رض) بطهران سيفتح ابوابه على حشود المصلين منذ الساعة الرابعة فجرا.

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