قائد الثورة الاسلامیة یؤم المصلین لصلاة عید الفطر المبارک
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قال المتحدث باسم لجنة التخطيط لائمة صلوات الجمعة في ايران "حجة الاسلام علي نوري" : ان مراسم صلاة عيد الفطر المبارك بالعاصمة طهران، ستقام بإمامة قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي خامنئي"، وفي مصلى الامام الخميني (رض) الكبير.
واوضح نوري، عبر تصريحات له اليوم الاربعاء، انه بعد ان يتم خلال الاسبوع المقبل، الاستهلال لغرة شهر شوال والاعلان عن حلول عيد الفطر المبارك، ووفقا للبرامج المحددة، ستقام صلاة العيد عند الساعة الثامنة صباحا؛ لافتا بان مصلى الامام الخميني (رض) بطهران سيفتح ابوابه على حشود المصلين منذ الساعة الرابعة فجرا.