العميد قاآني يؤكد دعم ايران للشعب الفلسطيني حتى تحرير القدس الشريف

جاء ذلك في كلمة القاها العميد قاآني الأربعاء ضمن فعاليات “منبر يوم القدس” بمناسبة يوم القدس العالمي، والذي تحدث فيه عدد من القادة والشخصيات من لبنان واليمن وإيران وفلسطين.

وأكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية ، أنه مع حلول ذكرى يوم القدس هذا العام، يواصل الكيان الصهيوني جرائمه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، مدعومًا من الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يثبت الشعب الفلسطيني عزمًا قويًا من خلال مقاومته الواسعة والفريدة.

وأضاف العميد قاآني “نحيي ونستذكر الشهداء العظام الذين قدموا حياتهم في سبيل القدس وفلسطين، على رأسهم الشهيد السيد حسن نصر الله، والشهيد إسماعيل هنية، والشهيد إبراهيم رئيسي”.

وأشار إلى أن” هؤلاء القادة، الذين شاركوا في العام الماضي في فعاليات يوم القدس، قد ارتقوا إلى درجات عليا وأصبحوا ضيوفًا في رحاب الله سبحانه وتعالى. كما نوه إلى أهمية تذكر جميع الشهداء الأبرار الذين استشهدوا في ساحات القتال في فلسطين، لبنان، اليمن، العراق، وسوريا”.

وأوضح العميد قآاني أن عملية “طوفان الأقصى” البطولية قد تجسدت فيها معاني المقاومة الحقيقية، سواء في الميدان أو على صعيد المقاومة الشعبية والمفاوضات من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن “طوفان الأقصى” قد خلقت ظاهرة جديدة تتمثل في وحدة الساحات التي جمعت الشعوب المسلمة والشعوب الحرة في العالم في ميدان المواجهة ضد الاحتلال، الأمر الذي أظهر تلاحم جبهة المقاومة أمام العالم.

وأكد أن”هذه المقاومة أثبتت صحة الوعد الإلهي، حيث تواصل الانتصار على الباطل" وأضاف أن “طوفان الأقصى” أظهرت صلابة المقاومة في مواجهة الاحتلال، وأنه رغم الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني، فإن المقاومة تزداد قوة وصلابة يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أن الاحتلال فشل في تحجيم المقاومة”.

وأشار العميد قآاني إلى أن” المقاومة الفلسطينية أصبحت أقوى وأكثر عمقًا مقارنة بالماضي، وأن الدعم الدولي والتضامن مع الشعب الفلسطيني في تزايد، حيث أصبحت الشعوب الحرة على استعداد للنزول إلى الشوارع دفاعًا عن فلسطين. وأكد أن هذا المسار سيستمر حتى النصر النهائي، وأن العدو الصهيوني لن يستطيع كسر إرادة الشعوب”.

وفي ختام حديثه، شدد العميد قآاني على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستظل صامدة في دعمها للشعب الفلسطيني ومواصلة دعمها للمقاومة الإسلامية في المنطقة، سواء من خلال الدعم العسكري المباشر أو العمليات العسكرية مثل "الوعد الصادق 1" و"الوعد الصادق 2"، مؤكدًا أن هذا الدعم سيتواصل حتى تحقيق النصر النهائي وتحرير القدس الشريف.

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