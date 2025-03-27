عراقجي: ننظر إلى المقترحات السياسية الأخيرة لأمريكا بقدر كبير من الشك

وكتب "عراقجي" عبر حسابه في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس : يرى الناس في جميع أنحاء العالم - بمن فيهم الأمريكيون أنفسهم - كيف ينظر المسؤولون الأمريكيون إلى الشؤون العالمية.

وأضاف : ان عدم الكفاءة الشديدة والأهم من ذلك الاهمال التام لحياة الناس واضح تماما في اتخاذ القرارات؛ وفيما يتعلق بإيران، ربما يكون هذا سببا آخر يدعونا إلى النظر إلى مقترحاتهم السياسية الأخيرة بقدر كبير من الشك.

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