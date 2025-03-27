مجلس الإعلام الحكومي يدعو الشعب الإيراني إلى المشاركة في مسيرات يوم القدس

وجاء في بيان المجلس: ان يوم القدس هو اليوم الذي تعلن فيه الأمة الإسلامية، بصوت واحد وقوفها ووحدتها في وجه الظلم والاحتلال؛ منوها بأن هذا اليوم التاريخي هو رمز الصحوة الإسلامية.

وأضاف البيان : إن وحدتنا في هذا اليوم هي تجسيد للعزة الإسلامية والدفاع عن الكرامة الإنسانية والعدالة والدفاع عن المظلومين، بينما ندعو جميع المؤسسات والمنظمات إلى المشاركة من اجل تعزيز الوعي العام بشان أهمية هذا اليوم، وتكثيف الجهود والتخطيط للقيام بدور فاعل في إظهار الوحدة الوطنية والإسلامية.

وتابع مجلس الإعلام الحكومي الايراني في بيانه : إن المشاركة في مسيرات يوم القدس العالمي ليست مجرد استجابة لصرخة المظلومين في العالم، بل هي أيضا تعبير عن التزام الشعب الإيراني بالمبادئ الإنسانية والإسلامية.

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