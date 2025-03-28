استشهاد احد كوادر قوى الامن الداخلي في مدينة ايرانشهر جنوب شرق ايران
معرف الأخبار : ۱۶۱۵۶۸۰
أصدر المركز الإعلامي لقوى الامن الداخلي بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران بيانا أعلن فيه استشهاد احد كوادر قوى الامن الداخلي بمدينة إيرانشهر في اشتباك مع اشرار مسلحين يوم الخميس.
وأعلن المركز في بيانه، أنه بعد ورود اتصال استغاثة ، توجهت دورية من مركز الشرطة رقم 12 في إيرانشهر 12 إلى مكان الاتصال، وحينها أطلق اشرار مسلحون النار على افراد الدورية ولاذوا بالفرار.
وأضاف البيان: "للأسف، استشهد أحد كوادر الدورية إثر هذا الحادث".
وجاء في البيان: سيتم الإعلان عن أخبار إضافية في وقت لاحق.
تقع مدينة إيرانشهر في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران، على بعد 337 كيلومترًا من زاهدان، مركز المحافظة.