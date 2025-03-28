استشهاد احد كوادر قوى الامن الداخلي في مدينة ايرانشهر جنوب شرق ايران

وأعلن المركز في بيانه، أنه بعد ورود اتصال استغاثة ، توجهت دورية من مركز الشرطة رقم 12 في إيرانشهر 12 إلى مكان الاتصال، وحينها أطلق اشرار مسلحون النار على افراد الدورية ولاذوا بالفرار.

وأضاف البيان: "للأسف، استشهد أحد كوادر الدورية إثر هذا الحادث".

وجاء في البيان: سيتم الإعلان عن أخبار إضافية في وقت لاحق.

تقع مدينة إيرانشهر في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران، على بعد 337 كيلومترًا من زاهدان، مركز المحافظة.

endNewsMessage1